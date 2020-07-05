Клуб "Зенит" досрочно стал чемпионом РФ по футболу

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС



Игроки петербургского "Зенита" обеспечили себе итоговое первое место в чемпионате Тинькофф Российской премьер-лиги сезона-2019/20. В этот вечер футболисты одолели спортсменов "Краснодара" со счетом 4:2.

Спортсмены из Санкт-Петербурга выиграли матч 26-го тура РПЛ в гостях.

Теперь у ФК "Зенит" 62 очка, за четыре тура до финиша он на 13 баллов опережает столичный "Локомотив", идущий на втором месте.

В результате "Зенит" во второй раз подряд стал победителем чемпионата РПЛ. Клуб является шестикратным чемпионом России по футболу. Футбольная встреча прошла на стадион ФК "Краснодар".

Ранее "Зенит" оштрафовал футболиста за посещение ресторана на карантине. После серьезного разговора игрок Сердар Азмун извинился перед всей командой.

