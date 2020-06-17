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Москва 24

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Спорт

16:57

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год, передает РИА Новости.

Стамбул, который должен был принимать финальный матч Еврокубка в 2020 году, станет хозяином финала в сезоне–2020/21, а в Санкт-Петербурге состоится заключительная игра турнира в 2022-м.

Оставшиеся матчи плей-офф футбольной Лиги чемпионов организуют в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате "Финала восьми". Ее приостанавливали в марте из-за пандемии коронавируса.

Встречи Евро-2020, перенесенные на 2021 год, состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Глазго, Бильбао и Санкт-Петербурге. Финал запланирован в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Финальный турнир текущего сезона Лиги Европы пройдет в Германии с 10 по 21 августа. Соревнования примут Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кельн. Завершающая игра ожидается 21 августа в Кельне.

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