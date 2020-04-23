В УЕФА обсудили варианты возобновления сезона после пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

УЕФА рассматривает два варианта возобновления футбольного сезона, прерванного из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Союзу необходимо предусмотреть как завершение национальных первенств, так и международных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как следствие, региональные чемпионаты доиграют либо до августа, когда запланировано возвращение еврокубков, либо матчи будут проходить параллельно.

Ранее УЕФА рекомендовал полноценно завершить национальные чемпионаты по футболу. Итоговая таблица влияет на распределение мест в еврокубках, а также напрямую связана с повышением или понижением команд в классе.

На данный момент Бельгия – единственная страна, в которой футбольное первенство завершили досрочно. А вот играть продолжают в Белоруссии – местный чемпионат на фоне COVID-19 остановлен не был.

Из-за коронавируса был в том числе отменен чемпионат Европы – 2020. Турнир был перенесен на год позже, но сохранит название.

