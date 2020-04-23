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Спорт

17:11

Чемпионат Европы сохранит название Евро-2020

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году сохранит название Евро-2020. Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Отмечается, что такое решение было принято исполнительным комитетом UEFA. Свое желание сохранить за чемпионатом такое название они объяснили тем, что хотят провести турнир в честь 60-летия первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году.

Ранее сообщалось, что UEFA может привлечь новые города для проведения Евро-2020. Отмечалось, что выбирать будут из новых городов или проведут распределение по уже имеющимся в составе.

В марте Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой UEFA также отложены до дальнейших уведомлений.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля в 12 городах региона. При этом сейчас именно европейские страны являются наиболее опасными центрами пандемии, например Италия, где планировался стартовый матч первенства.

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