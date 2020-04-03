В FIFA рекомендовали отложить проведение июньских международных матчей

Фото: PA Wire/TASS/Mike Egerton

Рабочая группа Международной федерации футбола FIFA выдала рекомендации отложить проведение международных матчей в июне. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Отмечается, что рекомендации связаны с ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Рабочая группа по разработке рекомендаций подтвердила, что их утверждение прошло единогласно.

Известно, что на июнь у сборной России были запланированы два товарищеских матча. 2 июня должна была состояться встреча с Польшей, а 6 июня – со сборной Сербии.

Ранее Российский футбольный союз приостановил все футбольные соревнования в стране. Решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.