Футболисты в Европе отказываются от зарплаты из-за пандемии. Почему в России все сложнее

Мировой футбол оказался на паузе – национальных и международных чемпионатов, которые бы не остановили из-за пандемии, почти не осталось. В такой ситуации зарплаты игроков быстро превратились для клубов в тяжелейшее бремя. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов разобрался, как команды в мире пытаются выкрутиться из этого положения и почему в России до сих пор не сделали так же.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зарплаты футболистов – излюбленная для обывателей тема. Особенно в те моменты, когда клуб/сборная (нужное подчеркнуть) неважно проявляет себя в каком-либо турнире. Тут же начинаются подсчеты, сколько игрок зарабатывает в месяц, день, минуту, и рассуждения о том, достоин ли этот человек таких денег. Обычно эти разговоры бессмысленны, потому что, да, скорее всего, достоин. Равно как и актер, которому платят десятки миллионов за съемки в фильме, который затем принесет миллиарды. Это вопрос окупаемости – расходы на футболиста отбиваются за счет продажи атрибутики с его фамилией; фанатов, которые приходят на стадион, чтобы посмотреть конкретно на его игру; продажи рекламы и много чего еще.

Но только не сейчас.



В условиях, когда весь мировой футбол не зарабатывает почти ничего, зарплаты игроков стали вопросом непраздным. Многие команды рискуют оказаться на грани банкротства или как минимум по уши в долгах – в первую очередь перед футболистами.



Получается довольно щекотливая ситуация. С одной стороны, принудительное сокращение заработной платы – пусть и исчисляемой сотнями тысяч евро в месяц – это нарушение любого трудового кодекса. С другой, многие футболисты (во всяком случае, в топ-клубах) прекрасно понимают обстоятельства и готовы подзатянуть пояса – но для этого нужно найти подходящее юридическое решение.

Так, в испанской "Барселоне" руководство и игроки пришли к компромиссу – зарплата футболистов команды на время пандемии сократится на 70 процентов. Это позволит сэкономить порядка 14 миллионов евро в месяц. Итальянский "Ювентус" пошел еще дальше. Неизвестно, насколько туринский клуб урезал выплаты своим футболистам, в том числе главной звезде команды Криштиану Роналду, но благодаря договоренностям с игроками в нынешнем финансовом году "бьянконери" удастся сэкономить 90 миллионов евро. Хотя даже этого может оказаться мало: итальянские СМИ пишут, что "Ювентус" рассматривает вариант с продажей Роналду – настолько серьезными, как прогнозируют, будут последствия для туринской команды.

Самые высокооплачиваемые игроки мира* Лионель Месси ("Барселона") – 8,3 миллиона евро

Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,5 миллиона евро

Неймар (ПСЖ) – 3 миллиона евро

Антуан Гризманн ("Барселона") – 2,9 миллиона евро

Луис Суарес ("Барселона") – 2,9 миллиона евро

*в таблице указаны месячные зарплаты футболистов до вычета налогов по состоянию на февраль 2020 года. Источник: L'Équipe



Однако где-то футболисты не согласились идти на понижение зарплаты, и это уже привело к необратимым последствиям. Например, о банкротстве объявила "Жилина" – вторая по количеству титулов футбольная команда Словакии. Десять лет назад этот клуб выступал в Лиге чемпионов в группе с "Челси", "Марселем" и московским "Спартаком", а теперь вынужден прекратить свое существование. В официальном заявлении "Жилины" говорится, что руководство попросило игроков "проявить солидарность с людьми, которые их учили, тренировали и предоставили все условия для развития" и на время пересмотреть контракты. Но футболисты ответили, что будут вести переговоры только с главой профсоюза футболистов. В клубе посчитали такое поведение "неуместным и несправедливым" и, не видя иного выхода, запустили процедуру ликвидации.



Фото: ТАСС/Imago/Joaquim Ferreira

Важную роль в вопросе понижения зарплат сыграют рекомендации Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Именно они должны решить, насколько стоит понизить зарплаты клубам всех стран в условиях пандемии. Помимо этого, как сообщает New York Times, ФИФА отдельно создаст стабилизационный фонд в несколько сотен миллионов долларов для поддержки мировой футбольной индустрии. Но даже в случае появления общей рекомендации по понижению зарплат от ФИФА финальное решение останется все равно за игроками, а значит, не только каждой лиге, но и каждому клубу придется искать индивидуальный подход.

Самые высокооплачиваемые игроки России* Малком ("Зенит") – 8 миллионов евро

Ведран Чорлука ("Локомотив") – 4,5 миллиона евро

Бранислав Иванович ("Зенит") – 4,1 миллиона евро

Максимилиан Филипп ("Динамо") – 4 миллиона евро

Артем Дзюба ("Зенит") – 3,6 миллиона евро

*в таблице указаны годовые зарплаты футболистов до вычета налогов по состоянию на сентябрь 2019 года. Источник: Р-Спорт



В России все вдвойне сложнее – в отечественном чемпионате и так не слишком много выгодных футбольных клубов (вернее, их вообще нет). А вместе с пандемией коронавируса пришла другая напасть – обвал рубля. Зарплаты многих топ-игроков в РПЛ привязаны к евро, а это значит, что расходы на контракты увеличатся на 15–20 процентов. Скорее всего, это заставит клубы зафиксировать курс рубля на определенной отметке – как это было пять лет назад. В таком случае игрокам придется дважды идти на компромисс, снижая свои запросы сначала из-за коронавируса, а затем – из-за девальвации.

Сейчас Российский футбольный союз пытается придумать юридическое обоснование и справедливые условия для сокращения зарплат, чтобы ни клубы, ни игроки не ставили себя в неудобное положение. И это архисложно – согласно российскому Трудовому кодексу, у команды есть право уменьшить зарплату игрока только в случае простоя. То есть при "полной остановке деятельности по причинам, независящим ни от работника, ни от работодателя". Пока что этого не произошло – в обязанности футболиста входит не только появление на поле, но и тренировки. А все игроки сейчас занимаются дома или в зале по индивидуальным программам.

Наверняка большинство футболистов РПЛ и так согласятся урезать свой доход. Не факт, что все, но это уже вопрос порядочности.



Московский "Спартак" не стал дожидаться решения РФС и первым среди российских клубов заявил о том, что игроки первой команды согласились пойти на значительное понижение зарплат. Во время самоизоляции и до возобновления полноценного тренировочного процесса футболисты будут получать на 40 процентов меньше.



В пресс-службе "Спартака" объяснили это желанием игроков "поддержать остальной клуб в непростой ситуации".

Чего хотелось бы меньше всего, так это повторения судьбы словацкой "Жилины". И без коронавируса российский футбол навсегда потерял такие клубы, как "Амкар", "Кубань", "Москва", "Тосно", "Сибирь". Это не считая десятка тех, что носят имена великих команд, но не поднимаются выше первого или второго дивизиона. Поэтому даже страшно представить, сколько еще может забрать пандемия в "небесную лигу". Уже сейчас идут разговоры о возможной ликвидации самарских "Крыльев Советов" и "Луча" из Владивостока. Остается надеяться, что этого не произойдет. Но пока что положение выглядит весьма тревожным.