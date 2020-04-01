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Москва 24

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Спорт

15:39

Футболисты "Спартака" согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболисты "Спартака" согласились на время приостановки сезона пойти на понижение заработной платы. Об этом говорится на сайте клуба.

"Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды "Спартака" приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона", – говорится в сообщении.

В пресс-службе клуба рассказали, что до возобновления тренировочного процесса зарплата футболистов будет на 40% меньше.

Ранее на понижение зарплаты согласились футболисты дортмундской "Боруссии". Такая мера позволила сохранить работу около 850 гражданам, которые задействованы штатно и внештатно на матчах команды.

Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб спортивной индустрии. Наиболее громким событием стал перенос чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться этим летом. Кроме того, отменен чемпионат мира по хоккею, а Олимпиада в Токио пройдет в июле 2021 года.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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