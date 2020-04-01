Футболист ЦСКА улетел в Исландию из-за коронавируса

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Исландский игрок футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон сообщил, что улетел к себе на родину на время паузы в чемпионате России из-за коронавируса. Об этом полузащитник "армейцев" сообщил в своеv официальном Instagram-аккаунте.

На видео, опубликованном в разделе историй, футболист находится в салоне авиалайнера.

"Домой", – гласит запись Сигурдссона в видеоролике.

Чуть ранее игрок опубликовал фото, на котором поднимается по трапу в небольшой самолет.

17 марта Российский футбольный союз (РФС) заявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой из-за коронавируса. Ограничение будет действовать до 10 апреля.

В свою очередь, футбольный клуб ЦСКА в понедельник отменил все тренировки команды. Сообщалось, что режим карантина в команде продлен до 1 мая.

Ранее стало известно, что футболист Месут Озил стал отцом. Игрок "Арсенала" сообщил о событии в своем аккаунте в Twitter.