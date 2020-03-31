Футболист Месут Озил стал отцом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Игрок английского футбольного клуба "Арсенал" и сборной Германии Месут Озил стал отцом. Об этом спортсмен написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Известно, что для 31-летнего футболиста ребенок, рожденный турецкой актрисой Амине Гюльше, стал первенцем. Озил сообщил, что новорожденную девочку назвали именем Эда.

"Слава богу, наша дочка Эда родилась здоровой. Господь желает, чтобы мы были хорошими сыновьями для него и всего человечества", – сообщил футболист.

Ранее сообщалось, что на футболиста Месута Озила напали злоумышленники с ножами. Известно, что инцидент произошел в Лондоне.

Позднее спортсмен прокомментировал нападение на себя. Он поблагодарил общественность за беспокойство.