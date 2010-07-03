На футболиста Месута Озила напали злоумышленники с ножами

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Группа преступников с ножами напала на футболистов "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца. Об этом сообщает The Sun.

По имеющийся у издания информации, несколько молодых людей на скутерах начали преследование автомобиля известного футболиста, а после его остановки набросилась на игроков лондонского клуба. Сотрудники ближайшего ресторана выбежали на улицу и спасли Озила.

Известно, что преступники намеревались ограбить футболистов. В инциденте никто не пострадал. На данный момент сотрудники полиции ведут расследование произошедшего.

Ранее неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции. После преступления виновник застрелился в своем доме.