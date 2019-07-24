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Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, он госпитализирован. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что сотрудник посольства Белоруссии в Турции находится в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения.

"Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата" – приводит слова пресс-секретаря МИД белорусский портал tut.by.

Глаз отметил, что нападавший застрелился.

"Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали 4 пули, сын невредим. Они убегали от стрелявшего. В больнице советнику сделали операцию, он жив. Нападавший вернулся домой и застрелился", – приводит его слова РИА Новости.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления безопасности по столичному району Чанкая, где было совершено нападение на дипломата, турецкие полицейские начали расследование.

"Мы уже начали проводить расследование в связи с этим нападением. На данный момент мы не можем сказать, является ли это нападение террористическим актом, поскольку расследование еще не завершено", – сказал собеседник агентства.