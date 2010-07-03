Озил прокомментировал нападение на себя

Фото: Twitter/MesutOzil1088

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Месут Озил написал на своей страничке в Twitter о том, как чувствует себя после нападения злоумышленников.

"Сеад Колашинац, моя жена Амина и я снова в порядке после вчерашнего инцидента в Лондоне", — сообщил Озил.

Кроме того, футболист выразил благодарность общественности за беспокойство и поддержку.

"Спасибо за все ваши сообщения поддержки, ребят", – написал Озил.

Полиция Лондона выступила с официальным заявлением по поводу инцидента. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить мужчину за рулем. Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в Голдерс Грин, где и поговорили с офицерами полиции", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники все еще не найдены.

Инцидент с нападением на Месута Озила и его партнера по команде произошел 25 июля. Несколько молодых людей на скутерах угрожали футболистам ножом. С помощью охранников местного ресторана Озил и Колашинац смогли отбить нападение.