Озил прокомментировал нападение на себя

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Месут Озил написал на своей страничке в Twitter о том, как чувствует себя после нападения злоумышленников.
"Сеад Колашинац, моя жена Амина и я снова в порядке после вчерашнего инцидента в Лондоне", — сообщил Озил.
Кроме того, футболист выразил благодарность общественности за беспокойство и поддержку.
"Спасибо за все ваши сообщения поддержки, ребят", – написал Озил.
Полиция Лондона выступила с официальным заявлением по поводу инцидента. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
"Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить мужчину за рулем. Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в Голдерс Грин, где и поговорили с офицерами полиции", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники все еще не найдены.
Инцидент с нападением на Месута Озила и его партнера по команде произошел 25 июля. Несколько молодых людей на скутерах угрожали футболистам ножом. С помощью охранников местного ресторана Озил и Колашинац смогли отбить нападение.
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