Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал проверку видео с Кузнецовым

Фото: видео телеграм-канал Readovka

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал проверку видео, на котором запечатлен форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов.

"Нам известно о видео, которое появилось в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и на данный момент больше не будем давать комментариев", – написала в Twitter журналистка Изабель Хуршудян со ссылкой на представителя клуба.

Ранее в соцсетях появились видео, на котором спортсмен разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе рассыпано вещество белого цвета и скрученная в трубочку купюра.

Евгений Кузнецов признал, что на видео именно он. Однако отметил, что не имеет отношения к происходящему.

"Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу", – заявил Кузнецов сайту "Спорт-Экспресс".

В Сети ранее было опубликовано видео задержания атлета из национальной команды Австрии Макса Хауке. На кадрах запечатлен момент, когда Хауке нервничает из-за того, что его застали врасплох в момент переливания крови.

Речь идет о так называемом "кровяном допинге", который запрещен ВАДА. Спортсмен переливает свою кровь, организм экстренно вырабатывает новую.