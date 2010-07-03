В Сети появилось видео задержания австрийского лыжника на ЧМ
Стали известны подробности допингового скандала на Чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зеефельде.
В Сети появилось видео задержания атлета из национальной команды Австрии Макса Хауке. На кадрах запечатлен момент, когда Хауке нервничает из-за того, что его застали врасплох в момент переливания крови, сообщает телеканал Москва 24.
Речь идет о так называемом "кровяном допинге", который запрещен ВАДА. Спортсмен переливает свою кровь, организм экстренно вырабатывает новую. А через месяц-два вливает кровь обратно – из-за этого резко подскакивает концентрация кровяных телец, и организм получает больше кислорода.
Макс Хауке не единственный, кто на этом чемпионате мира применил подобный допинг. В обмане признались еще один австрийский лыжник, два эстонца, а также спортсмен из Казахстана Алексей Полторанин.
Офицера полиции, который снял на видео задержание Макса Хауке, отстранили от должности. Прокуратура обвинила его в разглашении служебной тайны.
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