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11:03

В Сети появилось видео задержания австрийского лыжника на ЧМ

спорт

11:03

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В Сети появилось видео задержания австрийского лыжника на ЧМ

Стали известны подробности допингового скандала на Чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зеефельде.

В Сети появилось видео задержания атлета из национальной команды Австрии Макса Хауке. На кадрах запечатлен момент, когда Хауке нервничает из-за того, что его застали врасплох в момент переливания крови, сообщает телеканал Москва 24.

Речь идет о так называемом "кровяном допинге", который запрещен ВАДА. Спортсмен переливает свою кровь, организм экстренно вырабатывает новую. А через месяц-два вливает кровь обратно – из-за этого резко подскакивает концентрация кровяных телец, и организм получает больше кислорода.

Макс Хауке не единственный, кто на этом чемпионате мира применил подобный допинг. В обмане признались еще один австрийский лыжник, два эстонца, а также спортсмен из Казахстана Алексей Полторанин.

Офицера полиции, который снял на видео задержание Макса Хауке, отстранили от должности. Прокуратура обвинила его в разглашении служебной тайны.

спорт

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