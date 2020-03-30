Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года

Фото: ТАСС/Jae C. Hong/AP
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори рассказал, что открытие игр состоится 23 июля 2021 года, сообщает ТАСС.
Также он рассказал, что Паралимпийские игры стартуют 24 августа. Мори объявил об этом на пресс-конференции, которая состоялась в столице Японии.
24 марта стало известно, что Олимпийские игры не проведут летом 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Олимпийский огонь оставили в Токио.
Кроме того, из-за переноса на 2021 год организаторы не планируют изменять название игр. Те же меры распространили на Паралимпийские игры.
О том, что соревнования перенесут на 2021 год, до официального объявления рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Перенести Олимпиаду активно рекомендовали в Олимпийском комитете США. Категорически участвовать в соревнованиях отказывались, в частности, Канада и Австралия.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов предположил, что Олимпиаду проведут в 2022 году, а не в 2021-м. Идею переноса игр поддержали как в российском Олимпийском комитете, так и в Госдуме РФ.
Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб спортивной индустрии. Наиболее громким событием стал перенос чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться этим летом. Кроме того, стало известно об отмене чемпионата мира по хоккею.
Также на неопределенный срок перенесли проведение этапов "Формулы-1". Теннисный турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" состоится лишь осенью.
Под угрозой срыва находится и титульный бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. С большой степенью вероятности соревнование все же не состоится.
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