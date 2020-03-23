Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде

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Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады отказались отправлять спортсменов на Игры в Токио, которые должный пройти в июле 2020 года.

Также они призвали Международные олимпийский и параолимпийский комитеты и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год.

Канадская сторона считает, что речь идет о здоровье спортсменов и общества в целом. В 2016 году Канада завоевала 22 медали, передает "Комсомольская правда".

В то же время Олимпийский комитет Австралии решил, что не будет собирать команду и начнет готовится к проведению Игр через год, говорится на сайте организации.

Отмечается, что австралийские спортсмены тренируются по всему миру и, учитывая введенные из-за коронавируса ограничения на полеты, собрать их невозможно.

МОК примет решение по проведению Олимпиады в течение четырех недель

На прошлой Олимпиаде в Рио Австралия выиграла 29 медалей. Ранее глава МОКа Томас Бах заявил, что решение по переносу будет принято в течение четырех недель.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Игр, если проведение соревнований в "полном формате" будет невозможно, передает Kyodo News.

По последним данным, в Японии подтвержден 1101 случай инфицирования, не учитывая 712 зараженных на лайнере Diamond Princess. Скончались 49 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В России количество случаев заражения составляет 367.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились – более 92 тысяч человек, скончались – более 13 тысяч.