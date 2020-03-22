МОК примет решение по проведению Олимпийских игр в Токио через месяц

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Международный олимпийский комитет заявил, что примет решение по проведению Олимпийских игр в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель, передает ТАСС.

По словам главы МОК Томаса Баха, отменять Игры никто не будет, а принимать решение об их переносе пока рано.

В то же время он заметил, что ситуация в Японии улучшается, и это внушает уверенность, что ОИ-2020 с определенными мерами безопасности удастся провести.

Губернатор Токио Коикэ Юрико ранее заявила, что на данный момент нет намерений отменять Олимпийские игры, которые должны пройти в Японии. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

Российский футбольный союз (РФС) также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать по 10 апреля.

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.

В связи с распространением вируса Минспорт РФ создал оперативный штаб по предупреждению завоза COVID-19. Информация о деятельности штаба будет публиковаться на сайте министерства.

В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.