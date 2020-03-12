Речь об отмене Олимпиады не идет – губернатор Токио

08:16
Фото: ТАСС/Jae C. Hong/АР
Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что на данный момент нет намерений отменять Олимпийские игры, которые должны пройти в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
"Думаю, что влияние [вируса] будет, но никакая отмена невозможна", – сказала Юрико.
Кроме того, губернатор уточнила, что токийские власти взаимодействуют с японским организационным комитетом и Международным олимпийским комитетом. По словам Коикэ Юрико, окончательное решение по ситуации будет принимать именно МОК.
На данный момент непосредственно в Японии зафиксированы 620 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, 696 человек заболели на круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов страны.
Международная федерация бенди (FIB), в свою очередь, заявила, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске перенесен на октябрь из-за коронавируса.
Также пока не будут проводить регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Кроме того, товарищеский матч между сборными Молдавии и России по футболу в Кишиневе 31 марта пройдет без зрителей.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Согласно последней информации, в Китае зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов. При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.
ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления
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