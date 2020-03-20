Российский игрок НХЛ заразился коронавирусом

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Защитник сборной России и клуба "Оттава Сенаторс" Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого выявили коронавирус.

По данным издания "Бизнес Online", Зайцев получил положительный результат теста на COVID-19. У него выявлены легкие симптомы заболевания. Игрок находится в изоляции.

Отмечается, что в данный момент в клубе проводятся тесты игроков. Клуб подтвердил информацию о случае инфицирования, однако не стал раскрывать личность хоккеиста.

Там сослались на закон о конфиденциальности и указали, что уведомляют всех, кто тесно контактировал со спортсменом. Также "Оттава" попросила изолироваться всех сотрудников.

В то же время отец 28-летнего россиянина Игорь Зайцев заявил, что "никакого коронавируса нет". "Сам прочитал все в российских СМИ", – цитирует Зайцева-старшего Sport24.ru

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. В нынешнем сезоне Зайцев провел 58 матчей и набрал 12 (1+11) очков. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.

12 марта руководство НХЛ решило прервать сезон. В свою очередь Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.