Россияне с лайнера Diamond Princess остаются в больнице в Казани

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Трое россиян с лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, остаются в больнице в Казани. Там они находятся под присмотром медиков, передает ТАСС.

"Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице МЗ РТ", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажиров лайнера выписали из больницы. Об этом заявляли в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Круизное судно Diamond Princess пребывало на карантине в связи с тем, что на его борту оказался гражданин КНР, у которого выявили уханьскую пневмонию.

Всего на борту находились 3711 человек, в том числе 2666 гостей и 1045 членов команды. У троих россиян были выявлены признаки COVID-19. После эвакуации пациенты находились под наблюдением врачей в Казани.

Вспышка китайской пневмонии была зафиксирована в декабре прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. ВОЗ оценила угрозу распространения болезни как очень высокую.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах.