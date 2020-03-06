Более 100 тысяч человек заразилось коронавирусом в мире

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Более 100 тысяч человек заразилось новым коронавирусом в мире, передает "Газета.ру".

По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Вирус зафиксирован в 76 странах, в том числе и в России.

В пятницу сообщалось, что в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом у граждан страны. Один случай обнаружен в Нижнем Новгороде и пять – в Москве. Все вновь выявленные случаи коронавируса в Россию завезены из Италии.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что у четырех пациентов легкие симптомы болезни, еще один пациент находится в состоянии средней тяжести.

Трое зараженных пациентов доставлены в инфекционную больницу № 1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке. Все они находятся в специальных палатах и получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

5 марта Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.