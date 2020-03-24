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В мире

17:33

Паралимпийские игры перенесут из-за коронавируса

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/ЕРА

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о переносе Паралимпийских игр с 2020 на 2021 год.

Президент МПК Эндрю Парсонс назвал это правильным решением. "Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть для нас приоритетом номер один, и проведение какого-либо спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно", – подчеркнул он.

Парсонс добавил, что отсрочка остается единственным логичным вариантом. По его словам, самое главное сейчас – это сохранение человеческой жизни.

Ранее из-за коронавируса отложили Олимпийские игры в Токио. Они пройдут не позднее лета 2021 года, изначально соревнования планировались на период с 24 июля по 9 августа.

Олимпийский огонь решили оставить в Японии. Помимо этого, мероприятия сохранят свои названия.

По информации ВОЗ, в мире коронавирусом COVID-19 заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.

Число случаев заражения в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зарегистрировано 57 случаев в 14 регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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