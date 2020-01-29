Олимпиада в 2030 году может пройти в Саппоро

Фото: depositphotos/Anton_Sokolov

Японский город Саппоро в 2030 году может принять Олимпиаду, пишет "Газета.ру".

В Саппоро уже проводились Олимпийские игры в 1972 году.

Заявку на проведение новых Игр уже одобрил национальный олимпийский комитет Японии.

Город выдвигал свою кандидатуру на проведение Олимпиады 2026 года, однако из-за землетрясения, которое произошло два года назад, сроки были перенесены.

Ранее стало известно, что Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио опубликовал дизайн билетов на соревнования. Сообщается, что стилистика билетов основана на визуальной идентификации Игр. На билетах изображены пиктограммы разных видов спорта, места проведения соревнований, эмблема "Токио-2020" и цветовая кодировка.