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В мире

16:06

Дизайн билетов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2020 года представили в Токио

спорт

Фото: olympic.org

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, которые будут проходить в Токио, на своем официальном сайте показал дизайн билетов на соревнования, сообщает РИА Новости.

Был представлен дизайн 59 билетов на Олимпиаду и 25 – на Паралимпиаду. Стилистика билетов базируется на визуальной идентификации Игр. На каждом билете изображены пиктограммы разных видов спорта и места проведения соревнований, эмблема Токио-2020 и цветовая кодировка, которая будет зависеть от конкретного места и города, где пройдут те или иные турниры.

Организаторы отмечают, что вдохновением для дизайнеров послужили три типа прямоугольных фигур, которые образуют эмблему Токио–2020, а также касане но ироме – традиционная цветовая схема, которую использовали при производстве тканей для кимоно периода периода Хэйан (794–1185 годы). Так, в оформлении билетов задействованы четыре цвета: красный – традиционный цвет Японии, олицетворение праздника; синий – этим цветом Япония представлена во всем мире, он же является фирменным цветом Игр; фиолетовый – цвет японской глицинии; и зеленый – цвет сосновой иголки.

Оргкомитет уточнил, что дизайн билетов на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр планируется представить позже.

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Ранее сообщалось, что в связи с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) Валентина Матвиенко заявила о том, что не исключает возможность проведения в России своих Олимпийских игр.

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