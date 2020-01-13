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Спорт

20:35

Сборная России возглавила медальный зачет юношеской Олимпиады

спорт дети

Фото: ТАСС/Christopher Levy/ZUMA Wire/ZUMA

Российские спортсмены завоевали пять медалей в четвертый день юношеских Олимпийских игр. Благодаря этому сборная России возглавила общекомандный зачет по наградам, сообщает ТАСС.

За прошедший игровой день в активе российских спортсменов одна золотая, три серебряных и одна бронзовая медали. Так, фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли в соревнованиях танцевальных дуэтов, а серебро в этой же дисциплине взяли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

В одиночном зачете серебро и бронзу завоевали Ксения Синицына и Анна Фролова соответственно. Серебряной медалью отличился конькобежец Павел Таран. Ему покорилась дистанция 1500 метров.

На данный момент юношеская сборная России на Олимпиаде принесла стране 11 медалей – четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые. Соревнования проходят в Лозанне среди спортсменов 14 – 18 лет и завершатся 22 января.

Ранее стало известно, что московские спортсмены – пара Диана Мухаметзянова и Илья Миронов и одиночник Даниил Самсонов – стали обладателями медалей в соревнованиях по фигурному катанию. Атлеты принесли сборной серебро и бронзу соответственно.

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