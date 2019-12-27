РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями против российского спорта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предоставило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, соответствующее письмо направили в WADA.

Ранее в этом году исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил российских спортсменов права принимать участие в международных соревнованиях с национальным гимном и флагом. Речь шла о мировых и континентальных первенствах, а также об Олимпиаде и Паралимпиаде.

Кроме того, российским госслужащим и руководству ОКР и ПКР запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Для спортсменов из России остается юридическая возможность отправиться на международные старты после процедуры обязательного согласования. При этом принять участие в турнирах допущенные атлеты смогут только в нейтральном качестве, без знаков принадлежности к РФ.

В WADA заявили, что приняли к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома всемирной организации, принятый в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию, в Спортивном арбитражном суде (CAS).

