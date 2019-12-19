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Спорт

20:57

В WADA прокомментировали решение РУСАДА оспорить санкции в CAS

спорт

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе WADA.

"WADA принимает к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома, единогласно принятый 9 декабря в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию", – говорится в заявлении.

Там уточнили, что, когда уведомление от РУСАДА будет получено, WADA публично объявит об этом.

Ранее наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. До 30 декабря РУСАДА отправит ответ на решение WADA.

Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Если санкции вступят в силу, Россия на четыре года лишится права проводить крупные спортивные мероприятия, а российские спортсмены – участвовать в них под национальным флагом.

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