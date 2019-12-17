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Спорт

17 декабря, 21:47

Гендиректор РУСАДА заявил о высоком доверии WADA

политика спорт

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, это свидетельствует о высоком доверии международного агентства российскому, сообщает ИА "НСН".

"На самом деле это уникальная ситуация. По сути, РУСАДА доверяют до такой степени, что мы ведем обработку результатов по пробам, которые переданы в рамках расследования ситуации с московской лабораторией", – отметил Ганус.

Он уточнил, что РУСАДА продолжает функционировать, являясь "неким мостом по восстановлению доверия к российскому спорту и примером того, как выходить из кризиса".

9 декабря исполком WADA вынес решение отстранить Россию на четыре года от проведения и участия в международных спортивных соревнованиях. Причиной стали измененные данные Московского антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио и другим крупным международным соревнованиям, несмотря на санкции исполкома WADA.

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что все крупные международные соревнования, проведение которых запланировано в России, состоятся.

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