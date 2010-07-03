Российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио и другим крупным международным соревнованиям, несмотря на санкции исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на коллегии министерства спорта, передает "Интерфакс".

В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что все крупные международные соревнования, проведение которых запланировано на территории России, состоятся. По его словам, страна остается привлекательной для организаторов крупных спортивных соревнований.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что, если России не дадут провести запланированные спортивные мероприятия, вред будет нанесен не России, а мировому спорту, поскольку все турниры на территории страны проводятся на высшем уровне, и "мало кто выдерживает такую планку".

Исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение.

На чемпионаты мира допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее решение WADA прокомментировал Владимир Путин. Глава государства заявил, что любое наказание должно быть индивидуально.

Он подчеркнул, что если речь идет о принятии коллективного наказания, то есть все основания думать о политическом характере причин, лежащих в основе данного решения. В этом случае заявления о заботе по вопросу чистоты мирового спорта теряют всякий смысл, уверен глава РФ.

