Путин оценил решение WADA по России

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Владимир Путин дал комментарий на тему решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Глава РФ заявил, что любое наказание должно быть индивидуально. Об этом пишет РИА Новости.

"Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", – высказался российский президент на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате".

Путин подчеркнул, что если речь идет о принятии коллективного наказания, то есть все основания думать о политическом характере причин, лежащих в основе данного решения. В этом случае заявления о заботе по вопросу чистоты мирового спорта теряют всякий смысл, уверен глава РФ.

Ранее Владимир Путин подвел итог прошедшим переговорам в "нормандском формате". В частности, президент РФ обозначил работу лидеров "четверки" по урегулированию ситуации на Украине как "очень полезную".

Исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение.

На чемпионаты мира допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).