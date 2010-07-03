Сборная РФ по футболу сможет участвовать в ЧМ-2022 в нейтральном статусе

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Российская сборная по футболу может участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, но только в нейтральном статусе, заявил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор.

"Они смогут участвовать при условии, что пройдут отборочный турнир", – приводит слова Тейлора "Интерфакс".

По его словам, статус команды будет "нейтральным", то есть эту сборную нельзя будет называть сборной России, также не прозвучит российский гимн во время матча.

Тейлор пояснил, что имплементировать решения WADA по России в случае с футболом предстоит FIFA, но ей нужно будет тесно сотрудничать с WADA.

При этом в WADA отметили, что российская сборная сможет проводить квалификационные матчи к ЧМ-2022 по футболу под флагом своей страны.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях

9 декабря исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение. Решение было принято единогласно.

На чемпионаты мира по разным видам спорта допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

Исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

По решению WADA российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.

Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).