WADA заподозрило 47 россиян в применении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова выдвинуло российским спортсменам массовое обвинение в применении допинга. На этот раз под прицелом агентства оказались 47 человек, "пакеты доказательств" их вины были направлены в международные федерации соответствующих видов спорта. Об этом пишет "Газета.ру".

Отмечается, что имена спортсменов и виды спорта, которые они представляют, не называются. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз Московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о базе допинг-тестов за 2012-2015 годы, когда в России, по мнению WADA, якобы могла действовать система поддержки допинга на государственном уровне.

При этом в WADA сомневаются в подлинности этих данных, из-за чего Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могут отстранить, а Россию – не пустить на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

WADA потребовала предоставить базу допинг-тестов для перепроверки, что и было сделано в январе этого года. После этого в организации заявили, что из архива якобы пропали определенные свидетельства о положительных тестах. Москва направила в WADA свои опровержения, их объем оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.

Когда WADA придет к окончательному мнению по поводу 47 российских спортсменов, начнется решение вопроса по статусу РУСАДА. По информации ТАСС, это может произойти на внеочередном заседании исполкома Всемирного агентства 9 декабря.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус признал факт подмены тысяч допинг-проб российских спортсменов. Ганус предположил, что результаты проб скрывались или подменялись для защиты репутации экс-спортсменов, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.