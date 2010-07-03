WADA заподозрило 47 россиян в применении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова выдвинуло российским спортсменам массовое обвинение в применении допинга. На этот раз под прицелом агентства оказались 47 человек, "пакеты доказательств" их вины были направлены в международные федерации соответствующих видов спорта. Об этом пишет "Газета.ру".
Отмечается, что имена спортсменов и виды спорта, которые они представляют, не называются. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз Московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о базе допинг-тестов за 2012-2015 годы, когда в России, по мнению WADA, якобы могла действовать система поддержки допинга на государственном уровне.
При этом в WADA сомневаются в подлинности этих данных, из-за чего Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могут отстранить, а Россию – не пустить на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
WADA потребовала предоставить базу допинг-тестов для перепроверки, что и было сделано в январе этого года. После этого в организации заявили, что из архива якобы пропали определенные свидетельства о положительных тестах. Москва направила в WADA свои опровержения, их объем оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.
Когда WADA придет к окончательному мнению по поводу 47 российских спортсменов, начнется решение вопроса по статусу РУСАДА. По информации ТАСС, это может произойти на внеочередном заседании исполкома Всемирного агентства 9 декабря.
Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус признал факт подмены тысяч допинг-проб российских спортсменов. Ганус предположил, что результаты проб скрывались или подменялись для защиты репутации экс-спортсменов, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.
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