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Спорт

14:05

В WADA потребовали объяснений от российских властей

спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило российским властям список вопросов, на которые потребовало дать ответы. Такое заявление сделал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Существуют требования в связи с внесенными в базу данных изменениями. Все уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно", – передает его слова RT.

Ранее Юрий Ганус признал, что информация антидопинговой лаборатории, переданная экспертам WADA в январе 2019 года, была изменена. По его словам, это было сделано ради того, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, работающих сейчас на государственных должностях. Речь идет о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России, подчеркнул глава РУСАДА.

В конце сентября WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу. Это произошло после того, как эксперты обнаружили нестыковки в базе данных, которую российское агентство передало Всемирному антидопинговому агентству. Если международная организация выдвинет обвинения, Россию могут отстранить сразу от двух ближайших Олимпиад: летней в Токио и зимней в Пекине.

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