Медведев прокомментировал проблему допинга в России

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В российском спорте существует проблема с применением запрещенных препаратов, а это неприемлемо, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции с тележурналистами.

"Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире", – сказал Медведев.

WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение может быть принято 9 декабря.

Дело в том, что 47 российских спортсменов заподозрили в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года.