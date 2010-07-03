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Спорт

19:48

Рекомендации WADA по России не будут распространяться на Евро-2020

спорт

Фото: ТАСС/ФК Зенит/Евгений Асмолов

Рекомендация комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года, поскольку этот турнир не является мультиспортивным событием, рассказал РИА Новости представитель организации.

Ранее исполкому организации было рекомендовано запретить РФ подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только "чистых" спортсменов и лишить национальную сборную возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах.

Ранее СМИ сообщили, что матчи Евро-2020 вместо Санкт-Петербурга может принять Стокгольм, а сборную России в качестве участника турнира может заменить команда Шотландии.

Российских спортсменов могут отстранить от международных соревнований

WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение может быть принято 9 декабря.

Дело в том, что 47 российских спортсменов заподозрили в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года.

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