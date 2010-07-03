Путин подвел итог прошедшим переговорам в "нормандском формате"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин прокомментировал прошедшие переговоры в "нормандском формате". В частности, президент РФ назвал "очень полезной" работу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине. Об этом глава РФ заявил на пресс-конференции по итогам саммита, пишет ТАСС.

"В конечном итоге, я считаю, и мы так оцениваем, что работа была очень полезной", – заверил Путин.

Кроме того, президент отметил, что лидеры стран "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже подчеркнули безальтернативность последовательного выполнения Минских соглашений 2015 года.

"Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта", – сообщил Путин.

Он уточнил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе.

"Это действительно, и по нашим оценкам, важный шаг на пути деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечения всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. Встреча президентов прошла в рамках "нормандского формата".