Россия заняла жесткую позицию перед нормандским саммитом – СМИ

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Россия имеет жесткую позицию по поводу последовательности выполнения минских соглашений, сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на источник в российских госструктурах.
Как рассказал собеседник издания, Киев воспринимает предстоящую встречу в Париже как политический акт, в то время как для Москвы это лишь рабочая ситуация. Он подчеркнул, что если в соглашениях прописано, что выборы должны быть досрочными, значит, так и будет. "Никто не будет ничего пересматривать", – заметил он.
Таким образом, говорит собеседник издания, планы Украины пересмотреть минские соглашения не будут реализованы. По его словам. в Германии и во Франции не раз говорили, что документу нет альтернативы.
Он также считает, что Москву устроит развитие отношений с Киевом по грузинской модели: конфликт не разрешится, но двусторонние связи сохранятся.
На выходных Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате", которая пройдет в Париже. Украинский лидер признался, что за столом переговоров хочет почувствовать, что все стороны собираются "закончить эту трагическую войну". Зеленский добавил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи.
Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".
В Кремле рассчитывают на то, что саммит "нормандской четверки" поможет урегулировать острую ситуацию на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что по итогам саммита ожидается признание безальтернативности выполнения минских договоренностей.
Президент РФ проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с Владимиром Зеленским. Последний выразил надежду на то, что на саммит позволит начать диалог о завершении конфликта в Донбассе. Он назвал эту встречу победой для страны.
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