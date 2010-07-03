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Политика

20:14

В Госдуме оценили слова Зеленского о сложных отношениях России и Украины

политика

Фото: ТАСС/ЕРА/Toms Kalnins

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего отношения России и Украины очень сложными. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подчеркнул, что Россия готова к переговорам и не раз об этом говорила, однако Киев до сих пор "демонстрирует некие политические метания". Украина высказывает претензии к формату переговоров и российской стороне, что только затрудняет диалог.

На украинское руководство могла бы повлиять Германия или Франция, но Киев должен прийти к этому решению без подсказок со стороны, заключил Бальбек.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что настоящий диалог между Россией и Украиной начнется на "нормандской встрече". Он также подчеркнул, что его главным приоритетом является подписание нового долгосрочного газового соглашения.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России "в нормандском формате" запланирован на 9 декабря. Встреча пройдет в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

Нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

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