Зеленский назвал очень сложными отношения Украины с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными отношения своей страны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

При этом украинский лидер отметил, что настоящий диалог между странами начнется на "нормандской встрече". Глава государства также подчеркнул, что главным приоритетом Украины является подписание нового долгосрочного газового соглашения.

Ранее сообщалось, что новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России "в нормандском формате" запланирован на 9 декабря 2019 года. Встреча пройдет в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

Нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в "нормандском формате". Представитель Кремля напомнил, что в работе "нормандского формата" был очень большой перерыв, поэтому не следует завышать ожидания, "чтобы потом не разочаровываться".

