Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:24

Зеленский назвал очень сложными отношения Украины с Россией

политика за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными отношения своей страны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

При этом украинский лидер отметил, что настоящий диалог между странами начнется на "нормандской встрече". Глава государства также подчеркнул, что главным приоритетом Украины является подписание нового долгосрочного газового соглашения.

Ранее сообщалось, что новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России "в нормандском формате" запланирован на 9 декабря 2019 года. Встреча пройдет в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

Нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в "нормандском формате". Представитель Кремля напомнил, что в работе "нормандского формата" был очень большой перерыв, поэтому не следует завышать ожидания, "чтобы потом не разочаровываться".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика