Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту в "нормандском формате"

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами российского Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече обсуждались различные международные вопросы, в том числе состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к саммиту в "нормандском формате".

На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

"Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки".

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что саммит в "нормандском формате" будет созван при условии успешного завершения разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера". В таком случае главный вопрос будет состоять в совмещении графиков президентов.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

"Нормандский формат" переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

