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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина рассчитывает на встречу лидеров стран нормандского формата в ближайшее время.

По мнению Бальбека, Украина собирается туда с "багажом пустых обещаний". Парламентарий подчеркнул, что сегодняшний формат "нормандской четверки" требует дел, а не обещаний.

"Договоренности по Донбассу не выполнены, формулу Штайнмайера, утвержденную лидерами "нормандской четверки", на Украине открыто называют угрозой национальной безопасности", – цитирует его RT.

Депутат добавил, что Россия с радостью встречает любые мирные инициативы Украины, особенно когда они выполняются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти не предпринимают шагов для проведения встречи. Он объяснил, что есть противоречие в отношении Киева к "формуле Штайнмайера". Кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, уточнил представитель Кремля.

По его словам, формат "нормандского саммита" испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений. Из-за этого теряется "столь ценное время", заключил Песков.