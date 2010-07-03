Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину

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Владимир Зеленский считает свои телефонные звонки Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (задержанными. – Прим. ред.), все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет", – заявил он журналистам.

Телефонные разговоры глав двух государств состоялись в июле и в сентябре.

Накануне Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным может пройти только в "нормандском формате" и в ходе прямой встречи. При этом президент Украины выразил готовность продолжать лично общаться с Путиным для достижения договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами.

7 сентября Россия и Украина обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. РФ освободила 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. Кроме того, в списке оказались Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко и Станислав Клых.

В Россию же вернулись 35 человек, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, и ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing Владимир Цемах.

