Песков прокомментировал вопрос обмена задержанных с Украиной

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле "всех на всех", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, работа в этом направлении продолжается. Он также подчеркнул, что успех инициативы зависит от готовности двух сторон.
"В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", это должно быть окончательной целью", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен гражданами между Россией и Украиной важным событием.
Он прикрепил к своей записи в Twitter пост президента США Дональда Трампа, в котором тот поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом. Трамп отметил, что Россия и Украина провели масштабный обмен заключенными, что является огромным шагом к миру.
7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского.
О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом к нормализации двусторонних отношений.
Так, Москва освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко. Впоследствии в администрации президента РФ подтвердили, что Киевом освобожден главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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