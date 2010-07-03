Песков прокомментировал вопрос обмена задержанных с Украиной

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Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле "всех на всех", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, работа в этом направлении продолжается. Он также подчеркнул, что успех инициативы зависит от готовности двух сторон.

"В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", это должно быть окончательной целью", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен гражданами между Россией и Украиной важным событием.

Он прикрепил к своей записи в Twitter пост президента США Дональда Трампа, в котором тот поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом. Трамп отметил, что Россия и Украина провели масштабный обмен заключенными, что является огромным шагом к миру.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского.

О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом к нормализации двусторонних отношений.

Так, Москва освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко. Впоследствии в администрации президента РФ подтвердили, что Киевом освобожден главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

