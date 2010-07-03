Захарова заявила о наличии информации по обмену заключенными между Украиной и РФ

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Фото: ТАСС/Александр Погожев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что владеет информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и РФ.
"Информация есть, но поделиться ею я не могу. Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе", – сказала Захарова в эфире телеканала Россия 24.
Как сообщил адвокат Валентин Рыбин РИА Новости, Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными, однако пока не известно, когда это произойдет.
Баранов и Одинцов были задержаны СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. В феврале 2018 года суд Киева приговорил их к 14 и 13 годам тюрьмы.
По некоторым данным, российских контрактников заманили на пункт пропуска "Джанкой" по предлогом передачи им документов о высшем образовании, а затем задержали. Впоследствии Баранова и Одинцова обвинили в дезертирстве из украинской армии и госизмене.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре, который состоялся в июле, обсуждали вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
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