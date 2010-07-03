Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

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Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Артеменко, Беспальченко, Варимеза, Костышин, Мельничук, Сорока и Чулиба останутся под стражей до 24 октября. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора.

Фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы. Им грозит до четырех лет колонии. Активная стадия расследования уже завершена, всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Дело насчитывает 20 томов. Адвокат Николай Полозов полагает, что с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины задержали по обвинению в нарушении границы России. Они в течение нескольких часов опасно маневрировали и игнорировали требования пограничников.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков. Сейчас якобы оформляются последние необходимые документы.