В МИД прокомментировали задержание на Украине российского танкера

В МИД РФ сообщили, что ожидают официальных заявлений украинских властей в связи с задержанием российского танкера.
"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – цитирует РИА Новости представителя российского внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что СБУ задержала российский танкер за якобы блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Инцидент произошел в порту Измаил Одесской области. На судне проведены обыски. Украинская сторона отметила, что танкер является вещественным доказательством.
По данным сайта MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае. До недавнего времени танкер носил название Neyma. Теперь он называется Nika Spirit. При этом идентификатор остался прежним – 8895528.
В ноябре прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. В Кремле рассматривают это происшествие как провокацию.
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