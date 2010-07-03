Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН об украинских моряках

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Владимир Зеленский оценил решение Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS), обязавшего Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

По мнению политика, если Москва выполнит решение ITLOS, то это станет "первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", – написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, добавив, что украинских моряков очень ждут на родине.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что будут отстаивать свою позицию по ситуации с украинскими моряками. При этом там добавили, что данную ситуацию в Керченском проливе можно было избежать, если бы были соблюдены требования российского законодательства о судоходстве в данном районе.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Москва должна освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, которые задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.

