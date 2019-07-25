СБ Украины задержала российский танкер

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Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

На данный момент СБУ готовит ходатайство для ареста.

Как сообщает ТАСС, танкер был задержан в порту Измаил. Утверждается, что судно зашло под именем NIKA SPIRIT.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал инцидент. По его словам, это может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.

Он отметил, что "эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины".

По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, задержание российского танкера NEYMA на Украине абсолютно незаконно, это приведет к ухудшению перспектив налаживания российского-украинских отношений.

"Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда", – заявил Джабаров РИА Новости.



25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин, в свою очередь, назвал это происшествие провокацией.

Находившимся на кораблях 24 украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей. Инцидент там назвали провокацией.

Москва утверждала, что Киев не уведомлял о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. По сведениям спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия. Срок предварительного расследования продлен до 25 августа.

Международный трибунал ООН по морскому праву же постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера. Президент Владимир Зеленский считает, что если решение будет выполнено это станет первым сигналом со стороны РФ о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. МИД РФ намерен отстаивать свою позицию.

Ранее государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Петра Порошенко по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Основанием стало заявление бывшего главы администрации президента Украины Андрея Портнова, обвинившего Порошенко в том, что, будучи лидером страны, он послал украинских моряков в Керченский пролив, тем самым совершив госизмену.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ранее заявил, что Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив. Он уточнил, что сперва нужно разобраться с инцидентом во время предыдущей попытки прохода кораблей ВМС Украины.