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17:12

Украина пока не готова посылать боевые корабли в Керченский пролив

политика

17:12

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Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

"Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", – заявил Хомчак.

При этом Хомчак добавил, что сперва нужно разобраться с инцидентом во время предыдущей попытки прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.

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