Уголовное дело завели на Порошенко по статье о госизмене

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Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены бывшим украинским лидером Петром Порошенко, сообщает РИА Новости.

Дело возбудили на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Он обвинил Порошенко в том, что, будучи лидером страны, он послал украинских моряков в Керченский пролив, тем самым совершив госизмену.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Государственная измена" и "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".

25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые без уведомления пересекли границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Вскоре 22 моряка и два сотрудника СБУ с украинскими паспортами были арестованы. Трое из них были ранены, сейчас их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.